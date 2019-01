JLo sigue siendo la 'chica del Bronx' a pesar de vivir en los Ángeles

Puede ser que haya pasado más de dos partes desde su salto a la estrella y, por lo tanto, también desde que empezara a amasar esos 380 millones de dólares en los que está valorada su fortuna personal, pero lo cierto es que el cantante y actriz Jennifer Lopez sigue sintiendo el mismo apego de siempre en el barrio que la persona nacida hace 49 años, el Bronx de Nueva York, y está convencido de que su carácter siempre está marcado para todas las vivencias que allí experimentó en su momento.

"Es como si eres de Italia. has pasado los últimos años desde la última vez que fuiste, todavía en italiano porque eso se lleva a cabo siempre en tu interior. A mí me ocurre lo mismo con el Bronx. Por mucho que "He viajado por el mundo y aunque ahora vivo en Los Ángeles, soy y siempre seré una chica del Bronx", ha argumentado en la conversación con la edición británica de la revista Grazia.

Independientemente de la fortaleza y la seguridad en sí mismo que ha proyectado tradicionalmente sobre los escenarios de todo el planeta, y sin olvidar que continúa siendo una de las estrellas más rentables y cotizadas de la industria del espectáculo, el intérprete de origen puertorriqueño a seguro hace poco tiempo.

"Siento que fue hace nada cuando empezó a ser completamente cómodo y seguro como soy y haciendo lo que hago. Ojalá hubiera encontrado esta confianza en mí mismo mucho antes, quizás cuando llegara a la década de los treinta, pero la verdad es que me ha costado mucho llegar al estado anímico que tengo un día de hoy ", si ha sido sincero en la misma entrevista para matizar, justo a continuación, sus declaraciones sobre el refuerzo de la autoestima.

"Bueno, en realidad todo esto sigue siendo un proyecto que está en proceso, todo el mar está diciendo. Pero por lo menos ahora soy una persona consciente de que no hay un error en mi negocio no es un golpe de estado" "Me gusta lo que hago y creo que soy buena en ello", ha añadido una nota de orgullo a la madre de los mellizos Max y Emme (10), fruto de su extinción matrimonio con el cantante Marc Anthony.