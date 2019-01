Se conoce cómo es la verdadera forma de los monstruos de ‘Bird Box’

Luego del estreno de la película "Bird Box", la nueva película de Netflix se han generado cientos de comentarios sobre esta y como si fuera poco se ha convertido en una tendencia en redes sociales.

Seguramente varios se habrán preguntado cómo es la criatura que causa revuelo, pues al mirarla es tan el terror que provoca que las personas se suiciden.

El aspecto de estos extraños seres fue la mayor interrogante que quedó entre quienes la han visto; recientemente la protagonista de la cinta compartió por medio de sus redes sociales varios detalles de tan extraño ser, y aseguró que se trata de un hombre verde, con cara de bebé horrible.

"Era como una serpiente y yo pensaba: 'No quiero verlo cuando suceda por primera vez. Solo tráelo. Hagamos la escena'. Me giro y él está así (gruñéndome). Me estaba haciendo reír. Era solo un bebé grande y gordo”, declaró la actriz de 54 años.

Tras las declaraciones de la actriz se conoció unas imágenes en la cuenta de Instagram de Howard Berger, artista quien estuvo encargado de los efectos audiovisuales y maquillaje de la producción de "Bird Box".

Los directores de la cinta han asegurado en varias entrevistas que la decisión de eliminar las imágenes del “monstruo” ha sido la principal razón del éxito de esta.