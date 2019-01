Antonio Char sobre Díaz: "La propuesta de River no satisface al Junior"

El presidente del Junior de Barranquilla, Antonio Char, habló sobre el jugador guajiro Luis Díaz tras una reunión que tuvo con el representante de River y el agente del jugador y dialogaron sobre la oferta del cuadro argentino.

Al respecto, Char aseguró: "Recibimos una propuesta que se venció ayer, en este momento no existe una propuesta en formal, pero esa propuesta no satisface, no llega y no cumple con las aspiraciones que Junior tendría para hacer una transferencia".

Además, aseguró que todo depende de River: ""No depende de nosotros que se haga otra reunión, depende de que River haga una contra propuesta", expresó.

Finalmente, aclaró cuales serían las condiciones que quiere Junior en caso de que se diera el fichaje: "La idea es quedarnos con un porcentaje en una posible venta. Tampoco descartamos que el jugador continúe con una mejora en el contrato", concluyó.