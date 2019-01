Falcao y la sentida carta para su padre: “Te amé, te amo y te amaré siempre”

Por medio de su cuenta de Instagram, el tigre Radamel Falcao García, escribió una sentida y emotiva carta de despedida para su padre, quien recientemente falleció en Santa Marta a causa de un paro cardiorespiratorio.

Puede interesarle: ¿Quién era Radamel García King?

En el mensaje, Falcao expresó:

"Papi: es difícil encontrar palabras en este doloroso momento. Me queda la alegría por los momentos tan intensamente vividos a tu lado. En cada uno de ellos me di cuenta que siempre podía contar contigo sin importar la situación.



Gracias por los valores que me transmitiste, por ser mi amigo, mi entrenador a tiempo completo. Gracias por enseñarme amar y perdonar sin tener en cuenta cuánto nos hubieran lastimado, tal como dijo Jesús. Dios nos permitió cumplir el sueño de jugar un Mundial de fútbol. Gracias por tu aliento, apoyo y consejos.



Te honro y junto a mi esposa e hijas te recordaremos todos los días de nuestra vida. Te amé, te amo y te amaré por siempre".