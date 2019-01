Gamero: Estamos contentos con lo que trajimos, esperamos tener un mejor año

En diálogo con el Noticiero Deportivo de Caracol Radio, el técnico del Deportes TolimaAlbertoGamero, habló sobre la pretemporada del conjunto pijao, los refuerzos que han llegado al equipo y los cupos que le hacen falta aun.

Sobre los lugares en los que aún necesitan reforzarse, manifestó: ""Estamos a la espera de uno o dos refuerzos, un mediocentro o un arquero. Estamos a la espera de que podemos concretar. Hoy tenemos 22 jugadores profesionales, y 5 de las inferiores. Esperamos un mediocentro, un extremo por izquierda y un arquero. Esos son los cupos que faltan".

Sobre las contrataciones que han llegado al cuadro de Ibagué, dijo: "Hemos tenido cambios que pensamos que pueden ser buenos. Yo creo que lo que hemos traído estamos contentos, esperamos hacer un mejor semestre del año pasado".

Sobre el caso específico de Rafael Robayo, aseguró: "Lo de Robayo estaba a la expectativa, yo tenía entendido que habían cuadrado todo. Aún no se ha presentado, si no es él, tendremos que buscar otro jugador. No tengo el tema de Robayo claro, yo tenía entendido que había cuadrado con Don Gabriel. Va a ser muy difícil que yo lo espere, hay que buscar otra alternativa".

Además afirmó que Carrascal se ausentó unos días de la pretemporada: "Carrascal se ausentó dos días, el sabe que ya tiene una multa, a mí no me gusta que falten a la pretemporada".

Finalmente, habló sobre la Superliga y partidos amistosos: "Nosotros nos estamos preparando para jugar el día 23 y el día 30 la Superliga. Vamos a tener el día domingo con Huila en Neiva, el 16 en Ibagué con Unión Magdalena (amistosos)".