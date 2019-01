Scolari: "Colombia no ha entendido; no saldré de Palmeiras"

Luiz Felipe Scolari, técnico pretendido por la Selección Colombia para reemplazar a José Pékerman, descartó de manera tajante la oferta hecha por la Federación Colombiana de Fútbol y aseguró que no saldrá de Palmeiras.

"Parece que ellos quieren continuar. No voy a decir que sí, ni que no, pero tengo contrato con el Palmeiras. Y el Palmeiras lo sabe, me he manifestado dos o tres veces. Parece que Colombia no entendió que no voy a salir. Aumenta los valores... No es cuestión de dinero", enfatizó el estratega de 70 años de edad.

Al respecto agregó: "Si fuera cuestión de dinero, habría aceptado una invitación de China, pero no me interesó en el momento".