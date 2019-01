Magistrado venezolano huyó a EEUU para denunciar irregularidades de Maduro

Christian Zerpa, magistrado venezolano, huyó del país a Estados Unidos para denunciar irregularidades de la justicia venezolana.

Luego de que se conociera su salida, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el que se refería a Zerpa como "exmagistrado” y señalaba que "era investigado desde el 23 de noviembre del 2018 como consecuencia de reiteradas denuncias que funcionarias de su despacho habían formulado contra él, por conductas indecorosas e inmorales”.

Desde Orlando, Florida, Zerpa fue entrevistado por el canal de televisión EVTV y señaló que decidió conjuntamente con su familia salir de Venezuela para desconocer el gobierno de Maduro que, según supuesta información extraoficial de la que dispone, pretende juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. “No se merece una segunda oportunidad porque las elecciones no fueron libres, las garantías de integridad electoral no estuvieron presentes”.

Aseguró que hasta ahora toma la decisión de huir pues “se estaba en presencia de una autocracia que incluso ha condenado a muerte a opositores”. Señaló, además, que siendo el un allegado del gobierno corría el riesgo de ser perseguido o encarcelado. “Tengo una familia a la que preservar y en este momento no había sospecha en relación a nuestra salida y llegada a Estados Unidos”.

Agregó que consideraba que “desde adentro podría contribuir a adecentar las irregularidades que se presentaban en el Tribunal” y comentó que fue escogido por Maduro con la intención de que garantizara decisiones favorables para su gobierno. “Me llamó su esposa Cilia Flores y me dijo que por instrucciones de Maduro tenía que postularme al concurso de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”.

Zerpa también afirmó que no existe una separación de poderes en Venezuela, que las decisiones son instruidas “desde Miraflores” y que el Tribunal Supremo de Justicia no actúa con ningún tipo de independencia. “Es un apéndice del ejecutivo”.

Christian Zerpa, escogido por Maduro en el 2015, afirmó que el gobierno utiliza el aparato burocrático y las herramientas de las que dispone para ponerlas al servicio de las elecciones y garantizar así, su victoria. “Se utilizan vehículos oficiales para movilizar electores, se limita la posibilidad de que un candidato pueda inscribirse y hay una ausencia de testigos en las mesas de votación”.

Señaló que Maduro, su esposa Cilia Flores, Tareck El Aissami, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez son los únicos que toman las decisiones de Venezuela y aseguró que lo más sensato es que Maduro renuncie. “Vine porque temía por mi vida y colaboraré con las autoridades estadounidenses aun cuando no tenga pruebas concretas, contaré las cosas que vi y escuché”.

