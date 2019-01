Margarita Rosa de Francisco responde ofensas que le hizo usuario de Twitter

No sé si es más güevón @DanielSamperO o @Margaritarosadf

Qué honor competir al lado de @DanielSamperO por el puesto del más güevón. De paso, te felicito por escribir güevón y no huevón, pues no es lo mismo. Si me gano el título, que lo escriban como lo decimos: güevón. https://t.co/nLnQvpotr7