[Video]¡Impactante! Izzy Lush revelo detalles de su mundo en la pornografía

Izzy Lush, es una joven colombiana que ingresó al mundo de la pornografía por un gusto, más no por dinero como muchos piensan.

La decisión de ingresar a este mundo fue muy difícil para ella, pues no fue sencillo enfrentarse a el, ya que esto lleva una carga emocional, familiar y personal muy grande.

En la entrevista exclusiva que tuvo con Soho, la actriz revelo increíbles detalles de su vida y del gran impacto que tuvo esta experiencia en su vida desde que empezó a trabajar en el mundo de la pornografía.

Esta mujer de 24 años eligió su nombre artístico como Izzy Lush después de empezar a viajar por Europa y grabar escenas de porno feminista.

Aunque el impacto fue muy duro para su familia y amigos, la actriz se encuentra satisfecha en este escenario cinematográfico.

“Soy feliz haciéndolo. No lo estoy haciendo ni por la plata, ni porque esté perdida. Lo estoy haciendo porque me gusta mucho el porno, me gusta mucho el sexo, no me importa que me vean en la cámara”, afirmó la caleña.

Izzy Lush no se niega a probar nuevas cosas, pues dice que cada día aprende una cosa diferente en el mundo de la pornografía.