Fiscalía adelanta más de 400 investigaciones por corrupción en la justicia

En un informe que presentó la Fiscalía, la entidad revela una preocupante cifra en materia de investigaciones en contra de quienes, en teoría, deben cuidar de la justicia.

Más de 400 procesos se adelantaron en 2018 contra funcionarios de la rama judicial: asistentes de despacho, fiscales, jueces, investigadores y guardianes del Inpec, la mayoría por recibir dinero a cambio de cumplir con su función. Desde la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía entregaron un nutrido balance de investigaciones que deja más de 100 procesos por corrupción en la justicia, donde casi la mitad relaciona a jueces, asistentes de despacho e investigadores como los más enredados.

Desde la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte también hay un interesante balance: se atendieron 306 casos que dejaron 7 condenados, entre ellos, el controvertido ex director anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, y el socio del ex congresista Otto Bula, el fiscal Rodrigo Aldana. En ese listado también se cuentan magistrados de Tribunal, ex empleados de la Corte Constitucional y se compulsaron copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar a dos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los casos atendidos en 2018 fueron:

Jueces, 34

Empleados de la rama judicial, 16

Fiscales, 10

Asistentes de fiscal, 8

CTI, 3

Policía judicial, 18

Otros (auxiliares de la justicia, defensores públicos e Inpec), 3