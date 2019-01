Andrés Roa: "Estar con la Selección es un deseo, espero estar en el 2019"

Andrés Felipe Roa, volante colombiano ex Deportivo Cali y que actualmente milita en Huracán de Argentina, dialogó con el diario El Heraldo previo a su regreso al país gaucho para unirse a los trabajos de su equipo.

El jugador de 25 años de edad, tocó el tema de la Selección Colombia, su adaptación al fútbol argentino, lo que espera para el 2019 y lo que significó Gustavo Alfaro para su carrera.

Sobre su deseo de regresar al combinado nacional, Roa manifestó: "Estar en la Selección es uno de mis deseos, espero volver a estar en este 2019, y seguir teniendo más participación en la Selección para tener más minutos".

Acerca de su adaptación al fútbol argentino y como es el fútbol allá, dijo: "La manera de vivir el fútbol allá es algo que los destaca y los hace diferentes a los demás. Son muy apasionados, esto es algo que me ha sorprendido mucho. Allá juegan un fútbol muy agresivo, hay equipos con jugadores muy interesantes y es una liga muy competitiva".

Acerca de lo que espera para el año 2019, aseguró: "El balance de 2018 fue muy positivo porque al final se logró hacer un gran torneo en Argentina. Fui a eso y gracias a Dios lo pude conseguir. Tengo muchas metas para este 2019. Lo primero es hacer un gran torneo con Huracán, como lo venimos haciendo, y ya después dar un salto de calidad".

Finalmente, sobre lo que significó Gustavo Alfaro, nuevo técnico de Boca Juniors puntualizó: "Estuve seis meses con el profe Alfaro, es una gran persona y excelente entrenador. Me dejó cosas muy buenas y ahora le deseo lo mejor en su nuevo club. Me gusta su manera de pensar y de vivir los partidos. Me dejó muy marcado, es de los técnicos que ha marcado mi carrera en tan poco tiempo. Alfaro es un técnico muy inteligente, que lee muy bien a los rivales".