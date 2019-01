Para el olvido: Edwin Cardona tuvo un complicadísimo debut con el Pachuca

Dificilmente Edwin Cardona recordará su primer partido oficial con la camiseta del Pachuca de México, pues la noche del debut para el colombiano fue todo menos lo que el volante esperó.

El cafetero, ingresó sobre los 8 minutos del segundo tiempo, y la recepción de los que algunas lo tuvieron como referente fue terrible: una silbatina terrible de los aficionados de Monterrey que de entrada le hicieron sentir a Cardona que la noche no sería fácil.

Además, el jugador de la Selección Colombia recibió una tarjeta amarilla tras realizar una dura falta sobre un rival, se notó bastante impreciso con la pelota y discutió fuertemente con su compatriota Avilés Hurtado.

Para cerrar la noche con 'broche de oro', el equipo del antioqueño cayó por una goleada de 5-0, con goles del colombiano Avilés Hurtado, Jonathan González, Ángel Záldiva y Rogelio Funes Mori (x2).

Al final del encuentro, Cardona habló con la prensa y manifestó:""Tengo la conciencia tranquila, estoy agradecido con don Jesús y con Pachuca porque me dio la oportunidad de volver a este gran país. De pronto algunos (hinchas de Monterrey) pensaron que no quería venir, pero me deja tranquilo que cuando estuve aquí me entregué al máximo”.

Para finalizar, el volante puntualizó: "Siempre trato de aportar mi granito de arena para el equipo, uno siempre da lo mejor de sí, esto apenas va empezando, llevo una semana y media entrenando y sé que le voy a dar mucho a Pachuca”.