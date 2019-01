Carreño: “Si Wilson y Gordillo tienen ofertas, no vamos a cortar sus sueños”

Juan Andrés Carreño, presidente de Independiente Santa Fe, dialogó en el Noticiero Deportivo de Caracol Radio y tocó varios temas: La posible salida de algunas figuras, los juveniles que están trabajando con el equipo, lo que buscan para el 2019 y el tema de Johan Arango.

Sobre el caso de Wilson Morelo, afirmó: "Wilson hoy es referente en el mundo entero, fue goleador de la Libertadores, eso le da vitrina. Acordamos con el jugador, el fue claro que quisieran tener la posibilidad de salir si hay una buena oferta"

Y añadió: "Si ha habido movimiento con Racing y hay alguna oferta de la primera división de España. Ojalá no se vaya, pero si llega una oferta importante nos sentaremos a hablar".

En ese sentido, también toco temas de Yeison Gordillo y Juan Daniel Roa: "Uno no puede frustrar los sueños de sus figuras, y si Wilson y Gordillo tienen ofertas importantes de afuera no vamos a cortas esos sueños. Si no se consolida, nosotros felices de que se queden. En el caso de ambos sería venta".

Sobre uno de los referentes como Juan Daniel Roa, puntualizó: "Existe una posibilidad de que Juan Daniel también pudiera irse, el ha expresado su deseo de ir al exterior. Ojalá se quedara siempre, ha estado en todos los títulos recientes".

Acerca de la contratación discutida de Johan Arango, dijo: "Nosotros le apostamos a la posibilidad de refuerzos que aporten y Johan (Arango) tiene eso, es un gran jugador, es crack. Johan se acercó, nos dijo que quería volver y tener una oportunidad".

También añadió: "Lo veo serio, está casado. El sabe que es una gran oportunidad y si no la aprovecha lo entierra. Johan es un jugador de clase internacional".

Finalmente, le pidió el apoyo a la hinchada cardenal para el año 2019 y les dijo que confiaran en el equipo:""A los hinchas que vamos, optimismo. Trajimos buenos refuerzos y tenemos gran equipos, vamos a tener un semestre con muchas posibilidades, hay que apoyar, ir al estadio y abonarse. Necesitamos el apoyo".