Justin Bieber se suma a la moda de los "traperos", tatuarse la cara

No muchas personas se arriesgan a tatuarse la cara, esto estaba muy reservado para los amantes del Body Art, pero desde hace pocos años se ha empezado a ponerse de moda, sobretodo, en la cultura rap y trap.

Y Justin Bieber se ha unido a esta tendencia, en la imagen publicada por el tatuador Jonathan “JonBoy” Valena se puede ver el diseño que escogió el joven de 24 años, se ve la palabra “Grace” en una extendida cursiva sobre la ceja derecha de Bieber, la que significa “Gracia” en español.

“Tantas veces he querido renunciar y pedido a Dios que me lleve a casa. Pero luego me recuerdan cuál es mi propósito en este mundo a través de personas como tú que se tatúan conmigo y comparten su vida de luchas, ansiedades, amores perdidos, recuerdos y victorias a través de estos pequeños tatuajes que tienen algunos de los mayores significados detrás”, el mensaje con el que el artista acompañó la imagen.