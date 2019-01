Por fuertes comentarios actor de Bandersnatch cierra Twitter

La película de Black Mirror, ‘Bandersnatch’, ha causado buenos comentarios gracias a su interactividad, pero como todo no es color de rosa, no faltan los cibernautas que critican sin pensar que tanto puede hacer daño a las personas.

El actor Will Poulter, quien interpreta al programador de videojuegos Colin Ritman, ha decidido abandonar Twitter para cuidar su salud mental, el actor ha recibido fuertes comentarios por su apariencia en la película.

En esta red social el actor publicó un mensaje en el que explica la razón de su decisión. “A raíz de mis experiencias recientes, estoy optando por dar un paso atrás, más o menos, de Twitter. Antes de hacerlo, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han visto Bandersnatch y por sus respuestas (sean cuales sean) al material que hemos creado. Acepto todas las críticas y ha sido un placer saber que muchos de ustedes han disfrutado lo que mucha gente ha trabajado duro en producir”, menciona el actor.

Continúa “Como todos sabemos hay que lidiar con un equilibrio en nuestro compromiso con las redes sociales. Hay cosas positivas que disfrutar e inevitablemente negativas que es mejor evitar. Es un equilibrio con el que llevo tiempo luchando y por el bien de mi salud mental siento que ha llegado el momento de cambiar mi relación con las redes”.

Y termina diciendo “No quiero que parezca que no aprecio todo el maravilloso apoyo online que he recibido y por el que estoy realmente agradecido, como tampoco quiero que mi retirada de las redes sociales sea a costa de ninguna de las organizaciones con las que tengo la suerte de trabajar. Así que seguiré poniendo posts ocasionalmente para y con Anti-Bullying Pro, Leap Confronting Conflict, May Measurement Month y Blueprint Theatre entre otros.

Soy un privilegiado de tener esta plataforma. Espero que este cambio para reducir mis expresiones personales y aumentar el foco en los problemas que importan sea bueno para todos.

Este no es el final. Considérenlo un camino alternativo.

Con amor, Will”.

La decisión del actor recuerda a personajes como Kelly Marie Tran (Rose en Star Wars: The Last Jedi), Millie Bobby Brown (Eleven en Stranger Things) y Hayley Atwell (Peggy Carter en el universo cinematográfico de Marvel), quienes anunciaron medidas similares para protegerse del odio en Internet.