El castigo que recibió el hombre que aspiró cocaína en la tumba de Escobar

En abril de 2018 se conoció un video, que ofendió a los colombianos, en el que se veía un extranjero consumía cocaína ser la tumba de que aspiró cocaína en la tumba de Pablo Escobar.

Steven Semmens, es el nombre del británico que protagonizó el video quien luego de darse a conocer tuvo problemas familiares y hasta fue amenazado de muerte.

El hombre luego de varios meses dio una entrevista al medio británico Mirror mencionó que fue tan fuerte esta situación que debió esconderse y separarse de sus hijos, quienes viven con su madre acá en Colombia.

Vea también: Maluma presentó al amor de su vida en redes sociales

El hombre recibió varias amenazas por medio de la red social Facebook, a lo que lo obligó a cambiar de apariencia.

“Dijeron que si me encontraban me despellejarían vivo. No puedo ver a mis hijos y eso duele”, aseguró.

Por la parte legal fue deportado de Colombia y fue restringida su entrada al país por cinco años.

Y también mencionó que: "Fue divertido en ese momento, pero estoy avergonzado”.

En esta entrevista el hombre pidió disculpas a todos los colombianos, “lamento lo que hice y quiero disculparme con la gente de Colombia”.