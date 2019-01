¡Repite! J Balvin entre los artistas del Line up de Coachella

La música latinoamericana cada vez es más tenida en cuenta para los grandes festivales internacionales. Este jueves fuimos sorprendidos con el Line up de los artistas que se presentaran en Coachella en los que hacen parte J Balvin, quien se presentó en el 2018, el puertorriqueño Bad Bunny y los mexicanos Los Tucanes de Tijuana.

Los artistas que encabezan este festival son Childish Gambino, Tame Impala y Ariana Grande.

Además presentará actos que vale la pena ver, como Aphex Twin, Anderson Paak, The 1975, Four Tet, Maggie Rogers, Rosalía, Christine & The Queens, Pusha T, Keytranada, Let’s Eat Grandma y más!