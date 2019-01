¡A alistar las palomitas! Las películas más esperadas en este 2019

Este 2019 llega con uno de los estrenos más esperados del mundo Marvel, DC, Star Wars, Disney y Pikachu.

1. Cómo entrenar a tu dragón: el mundo oculto

Esta se estrena el 1 de febrero.

2. Captain Marvel

Se estrena el 8 de marzo.

3. Avengers 4

Se estrena el 3 de mayo

4. Detective Pikachu

Este se estrena el 10 de mayo

5. Aladdín

La fecha de estreno es 24 de mayo

6. Godzilla: King of the Monsters

Se estrena el próximo 29 de mayo

7. Toy Story 4

La fecha de estreno es 21 de junio

8. Annabelle 3

Se estrena el 3 de julio

9. Spider-Man: lejos de casa

Sale el 5 de julio

10. El rey león

Se estrena el 19 de julio

11. Once upon a time in Hollywood

Estará en las salas de cine el próximo 26 de julio

12. It: capítulo II

Sale el 6 de septiembre

13. Joker

Sale en las salas de cine el próximo 4 de octubre

14. Frozen 2

Se estrena el 22 de noviembre

15. Star Wars: Episodio IX

Estará en las salas de cine el 20 de diciembre