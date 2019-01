Uribismo denuncia posibilidad de nómina paralela en la JEP

El 2019 empezó con un nuevo escándalo en la Jurisdicción Especial para la paz por cuenta del presupuesto que le fue asignado para su funcionamiento en este año. El Congreso le aprobó 292 mil millones de pesos para que se distribuyan entre los tres órganos que tiene el tribunal pero las presuntas irregularidades se podrían presentar en el rubro que se les asignó a los magistrados.

El monto asciende a los 103.000 mil millones de pesos pero de ese número hay 43.000 mil millones que podría usarse para contrataciones de supernumerarios o de funcionarios temporales lo que ha sido considerado por el Centro Democrático como la puerta para una nómina paralela que podría ser usada en un año electoral.

El representante Edward Rodríguez pidió una vigilancia inmediata de los organismos de control para evitar que ese dinero sea despilfarrado. “Tras de que Colombia necesita austeridad en el gasto de los recursos públicos, la JEP anda con nómina paralela, otra situación más que genera desconfianza, porque no aguantamos una JEP derrochona. Todos los organismos del Estado, incluyendo Procuraduría, Contraloría y hasta la propia Fiscalía, deben estar atentosa que no se pierda esa platica”.

A su turno la senadora María Fernanda Cabal pidió una intervención inmediata ya que no es el primer escándalo que tiene la JEP por temas presupuestales. “Otra sorpresita más de la JEP, que no es otra cosa que la colonización que la izquierda ha hecho del Estado. Me parece muy grave, me parece que el Gobierno debe hacer una intervención inmediata. No es aceptable, y mucho menos en este momento que el país requiere recortes”.

Según la denuncia lo más grave es que se modificó el manual de funciones internas de la JEP y quedó abierta la puerta para que se hagan contrataciones de músicos, urbanistas, especialistas en bellas artes y artes plásticas.

Llama la atención que mientras los magistrados tendrán esa asignación de recursos, la Fiscalía de la JEP solo tendrá 34.000 millones para adelantar todas las investigaciones del conflicto.

Por ahora el nuevo tribunal solo ha manifestado que hubo un error en el decreto del Ministerio de Hacienda y que se hará público un comunicado para aclarar la situación.

La JEP aclara partida presupuestaria de 43.000 millones

A través de un comunicado la JEP explicó que fue un error del Ministerio de Hacienda y que nunca pidió ese dinero.