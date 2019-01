ONU dio un espaldarazo al Gobierno Duque por implementación del acuerdo

A propósito de la presentación del informe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, el Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, afirmó que“el informe presentado por la ONU sobre el cumplimiento de los acuerdos y las acciones en favor de las víctimas y para las zonas más golpeadas por la violencia y la pobreza en Colombia, confirma que el gobierno del presidente Iván Duque va por el camino correcto”.

El reporte se refirió de manera específica a la gestión del presidente Duque en sus primeros 100 días de gobierno y exaltó no solo la seriedad con que asumió el cumplimiento de los acuerdos sino el énfasis en avanzar en sus propósitos de que Colombia sea un país en que se prioricen los derechos de las víctimas y se avance en un marco de equidad, legalidad y emprendimiento.

La ONU destacó el lanzamiento de la política de estabilidad denominada Paz con Legalidad, como un gran instrumento para estabilizar las áreas más golpeadas por la violencia, en 170 municipios, en un plan a 15 años que evitará el regreso a fenómenos de violencia, narcotráfico, pobreza y violación de los derechos humanos.

“El secretario General de Naciones Unidas está completamente de acuerdo con el entendimiento y propuesta concebidos en la política del presidente Duque, en la que se señala que atacar la violencia y la pobreza en esas regiones se ha convertido en un asunto de seguridad nacional”, indico el Alto Consejero.

Igualmente, en el reporte se enfatiza la importancia de tener planes concebidos en la manera en como el Gobierno del Presidente Duque lo ha mencionado: a largo plazo, consensuados con las partes interesadas, coordinados, focalizados y articulados, de manera tal que se traduzcan en acciones efectivas que cambien la realidad en los territorios más afectados por la violencia.

“La Organización de las Naciones Unidas ofrece su apoyo a la implementación de las iniciativas de la política Paz con Legalidad del presidente Duque y comparte la necesidad de la focalización de los esfuerzos propuesta por el nuevo Gobierno, que inyectará mayor vigor y viabilidad la a reintegración socioeconómica de los excombatientes”, sostuvo Archila.

Igualmente, sobresale el hecho de que la política de Paz con Legalidad haya reforzado el criterio de que la implementación y la estabilización de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza deba hacerse en un periodo de 15 años, y que, además, tenga en cuenta la necesidad de desarrollo rural, la responsabilidad de acompañar a los excombatientes y a las familias que se acogieron a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la relevancia de cumplirles a las víctimas.

De acuerdo con el Alto Consejero, otro aspecto que rescata el informe del Secretario General, es el hecho de que se considera relevante la regularidad con la que se han venido reuniendo los cuerpos bilaterales previstos para la implementación.

Sobre la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, se concluye que el nivel de cumplimiento de sustitución voluntaria se mantuvo alto, en la medida en que aproximadamente 92% de las familias que reciben pago, han erradicado sus matas. Más aún, se reconoce que 99,100 familias han firmado el acuerdo individual y más de 32 mil hectáreas de coca se han erradicado voluntariamente, 5.000 de ellas con apoyo directo de la Fuerza Pública, en el proceso que se conoce como “sustitución asistida”.

Sobre los cambios al acuerdo, que se han puesto a consideración del Congreso de la República, se ha explicado directamente a los excombatientes y a la comunidad internacional que: no afectarán negativamente a ninguno de los que se mantengan fieles a la legalidad del proceso. Respecto de los derechos políticos adquiridos, no afectará a las personas en proceso de reincorporación, ni a las regiones más severamente afectadas por la violencia, ni a las familias que se han vinculado al proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca y, definitivamente no a las víctimas.

En el reporte, la Misión de Verificación de la ONU precisa que, de los 24 espacios, la administración Duque recibió 6 en condiciones aceptables, 12 en condiciones por debajo de lo aceptable y 6 reportados como inadecuados, y testifica cómo en los pasados 2 meses, el Gobierno del Presidente Duque ha asumido un número de mejoras para resolver las falencias.