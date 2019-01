Majida Issa, un “clon” de Alejandra Guzmán en la bioserie

La bioserie que será estrenada el próximo 21 de enero resultó ser un gran reto para la actriz colombiana Majida Issa, quien aseguró que se considera una gran fanática de Alejandra Guzmán y que eso facilitó la interpretación del personaje.

"Fue un gran reto este papel. Estudiar el acento, la manera en que habla, cómo se ríe, cómo canta. Fueron muchos los detalles que había que tomar en cuenta. Creo que la preparación estuvo en ser minuciosa, en ver lo que hace con las manos, cuando habla, pequeños detalles que podría indicarle a quien lo vea que sí me parezco, aunque no sea físicamente como ella o no cante idéntico o no baile idéntico a Alejandra, que por lo menos vean que está la esencia en cada cosa que hago", afirmó Majida.

La grabación de ‘La Guzmán’ duró seis meses, y por medio de sus redes sociales expresó la felicidad al hacer parte y dar vida a la protagonista de la producción.