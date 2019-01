El emotivo mensaje del vocalista del Binomio de Oro a su esposa /

El cantante vallenato y vocalista de la agrupación el Binomio de Oro Jean Piero, compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen con un emotivo mensaje dedicado a su esposa, quien falleció el pasado mes de septiembre.

Su esposa Laura Muñoz falleció después de dar a luz a su hijo Valentino, por esta razón y con motivo de las fechas decembrina, el artista publicó un emotivo mensaje dedicado a la mujer.

“Esta foto fue una de las pocas que nos quedó junto a nuestro hijo, nuestro hermoso Valentino. Un bebe que está creciendo lleno de alegría porque ya es un hijo de Dios y también es un bebe muy lleno de amor por todo el entorno donde se está desarrollando día a día”, escribió el cantante.

“Solo te pido, amor, que me guardes un espacio porque sé que en el cielo te volveré a encontrar cuando me toque el turno de partir. Por ahora, solo te quiero decir que no nos dejes solo ni un minuto, que cuides de mi de mi hijo, de Salomé y todos nosotros acá en la tierra para que conservemos la unión familiar, el amor y la alegría que tanto te caracterizaba a ti”, se leyó en parte del mensaje.

Cabe recordar que Laura falleció días después del nacimiento de su hijo debido a una trombosis pulmonar.