Nairo sobre el Tour: "Físicamente puedo hacerlo, creo que es posible"

El Movistar Team, publicó un vídeo en su cuenta de Twitter en el que los protagonistas son Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Mikel Landa y Eusebio Unzué, y hablan sobre los buenos momentos del 2018, las dificultades que vivieron y los objetivos para el 2019.

Sobre los recuerdos del 2018, Nairo manifestó: "El momento bonito que me dio mucha alegría fue la etapa del Tour, la etapa más dura y poderla ganar de la manera en que lo hicimos con el equipo fue muy bonito".

Sobre el reciente nacimiento de su hijo, el pedalista colombiano aseguró: "Esperamos que sea cierto, que el niño nos traiga cosas bonitas. Cuando nació la niña fue en el 2014 y ganamos el Giro. Vamos a ver de que manera viene este".

Finalmente, sobre el Tour de Francia puntualizó: "Se que físicamente puedo hacerlo, y luego pues emocionalmente también me llama. Creo que es posible y seguimos intentando, no es algo que se me ha metido en la cabeza porque ya. Veo que se puede, que se tiene que llegar y tenemos que hacer todo para poderlo lograr".