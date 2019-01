Jackson: "No es fácil entrenar, no puedo hacerlo dos o tres días seguidos"

Jackson Martínez aún no ha salido del todo de su complicada lesión de tobillo que lo mantuvo casi dos años por fuera de las canchas, y de hecho, todavía vive momentos difíciles producto de esta.

En entrevista con el diario Record de Portugal, el atacante cafetero manifestó que vivir con la recuperación de su lesión es difícil: "Es una lucha diaria. Cada entrenamiento, cada momento en que me acuesto en la cama para dormir".

'Chá Chá Chá', aseguró que incluso no puede dormir bien en las noches: "Casi todas las noches, alrededor de las 3 o 4 de la mañana, como si fuera un reloj, mi sueño es interrumpido debido a alguna molestia en el pie. Después de unos minutos pasa y vuelvo a dormir".

Además, el delantero de 32 años de edad confesó que no puede entrenar con normalidad: "Para entrenarme tampoco es fácil, no puedo hacerlo dos o tres días seguidos. Quería mucho trabajar normalmente todos los días, pero los médicos y el fisioterapeuta me aclararon que eso era imposible y sigo un programa específico".