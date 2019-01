Colombiano se destacó en concurso literario de la mayor editorial digital /

141 escritores de 17 países de habla hispana participaron en la tercera edición del Concurso Literario de Freeditorial, la mayor editorial digital en español. El escritor mexicano, Ángel Arturo Soto Hernández, de 44 años, ganó el primer premio dotado con 10.000 dólares estadounidenses con su obra “La Noche de los Cipreses”. Mientras que el segundo lugar lo obtuvo el colombiano Larry Muñoz con su obra “Paréntesis”, y el tercer lugar, el venezolano Jime Alexander. El segundo y tercer lugar reciben 3.000 y 1.000 dólares USA respectivamente.

“Me siento sorprendido. Cuando publiqué la obra lo hice pensando que ya no me pertenecía, que de ahí en adelante pertenecería a la interpretación de las personas que la leyeran (…) por lo que ocupar el segundo lugar me motiva, al igual que saber que tal vez la obra le ha dicho o enseñado algo importante a alguien, que tal vez el tiempo invertido escribiendo aquel texto no estuvo del todo perdido”, expresó el escritor colombiano de 28 años de edad.

En el Concurso de Freeditorial.com participaron escritores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los millones de lectores de la editorial en el mundo, a través de la lectura y descarga gratuita de las obras, escogieron durante un año a los tres ganadores del concurso.

“Me gustó la metodología del concurso. Si bien el número de descargas no quiere decir necesariamente que la obra sea buena, sí es un indicador de que al menos la obra ha sido leída, y eso ya es un logro. También es interesante el hecho de que el concurso sea internacional, de participar junto a escritores de otros países y conocer sus propuestas”, relató Muñoz, quien se desempeña como docente de inglés y francés en Bogotá.

“Paréntesis” de Larry Muñoz es una historia de márgenes, que se ubica desde una secuencia lineal, un día en la vida de Boris y Madelena, obstruida por los cambios que introduce este signo de puntuación. Boris es un personaje atípico que busca con torpeza sobrepasar los límites que impone la sociedad actual. Madelena, que más que su amor es su reflejo femenino, es testigo de su locura e indecisión.

La institución del amor, de la familia, del trabajo remunerado, y las formas actuales de comunicación, son los ejes en los que gravitan los personajes. “Paréntesis” es todo lo que se escapa de la obra. Lo que no se dice en la historia, se explora, se satura, se lleva al extremo. Una obra que reúne diálogos, microhistorias de ciudad, conversaciones sobre el sentido real de la existencia humana, a través del humor negro y la más descarnada sensatez. Como el final, desconcertante, “Paréntesis” no se cierra, se abre.

“‘Paréntesis’ es un experimento literario, fue escrita ante la necesidad de crear mi propio universo, de esconderme y entenderme por medio de palabras (…) Con 'Paréntesis' busco generar un juego de interpretaciones. Intento jugar con la ambigüedad. Si lo he logrado, no lo sé”, explicó el escritor.

Freeditorial es una plataforma digital mundial de libros en español con fuerte presencia en todos los países hispano parlantes. Nació en el año 2012 con la intención de recuperar a los millones de lectores que han abandonado la lectura por el alto costo del libro, que en algunos países se puede considerar un verdadero artículo de lujo. Solo en los últimos 12 meses, Freeditorial ha regalado, a precio de mercado, más de 100 millones de dólares en libros, lo que es único en el mundo.

Freeditorial ha publicado más de 50.000 libros digitales gratuitos, no sólo en español, sino también en inglés, y continúa publicando. A través de los Premios Literarios, la editorial descubre a escritores que representan la auténtica tendencia literaria moderna y les abre una ventana para la publicación de sus obras.

“Recomiendo el concurso especialmente a escritores noveles, que por diferentes motivos aún no han logrado publicar o mostrar sus obras. Freeditorial te da facilidad para mostrar y promocionar tu obra sin tener que pasar por un arduo proceso burocrático, aparte de contar con la ventaja de estar presente a nivel mundial”, puntualizó el colombiano, ganador del segundo lugar de los Premios Freeditorial 2018.