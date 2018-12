Duque pide a las FF.MM. luchar contra el narcotráfico y el terrorismo.

Desde Cartagena el presidente Iván Duque entregó su saludo de fin de año a los integrantes de las Fuerzas Armadas y el escenario elegido fue la Escuela Naval de Cadetes desde donde hizo un llamado para que en 2019 se incremente la lucha contra varios flagelos que afectan al país.

“Hoy vengo también, a decirles que, en este Bicentenario, tenemos que tener esa frente en alto y ese cuerpo erguido, para luchar por una nueva liberación de Colombia. Liberarnos del terrorismo, liberarnos del narcotráfico, liberarnos de la corrupción, liberarnos de la polarización”.

El mandatario indicó que en el 2019 debe haber unión en el país y que por eso desde el Gobierno se trabajará para que esto ocurra sin problema alguno. “Y no hay nada que represente más la unidad de un pueblo que sus Fuerzas Militares. Por eso, darle la bienvenida al año del Bicentenario, en la Escuela Naval de Cadetes es un honor. Un honor que me motiva y un honor que me permite empezar este año nuevo, con el deseo de darlo todo por Colombia”.

En la noche de este lunes el presidente Iván Duque se dirigirá a todos los colombianos en una alocución en la que despedirá el 2018 y le dará la bienvenida al nuevo año.