Campesinos quieren un capitulo propio en el Plan Nacional de Desarrollo

Por primera vez, el Consejo Nacional de Planeación recibió la propuesta de los campesinos para que sean incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. La propuesta se hace bajo ocho ejes temáticos y lo que se busca es el reconocimiento de los mismos como sujetos de derecho y acabar la desigualdad.

“En últimas lo que se busca es que exista un capítulo sobre el campesinado colombiano en el Plan Nacional de Desarrollo, que ese capítulo lo que haga es que reconozca que existe el campesinado que tiene unos derechos, que por sus condiciones de desventaja en el goce de derechos y por su identidad cultural, merece unas políticas públicas especiales”, explicó Diana Güiza, quien hace parte de Dejusticia.

Los ocho ejes temáticos son el acceso, la formalización y las territorialidades campesinas-áreas protegidas; el fortalecimiento de la economía campesina y adecuación institucional; el acceso a derechos; la infraestructura productiva; los cultivos de coca, marihuana y amapola; el ambiente y cambio climático; la mujer campesina; y la jurisdicción agraria.

Y entre esos ejes proponen que el Estado recaude información estadística sobre las condiciones de vida del campesino, específicamente que el DANE incorpore preguntas sobre el autorreconocimiento de la vida campesina; plantean también la formalización de las Zonas de Reserva Campesina y los Territorios Agroalimentarios.

Señala Dejusticia, que también proponen, “la adopción de Proyectos Institucionales de Educación Campesina y Rural; el lanzamiento de los Juegos Deportivos Nacionales Rurales Campesinos; y la lucha contra la violencia sexual, física y psicológica, que sufren las mujeres, los niños y las niñas campesinas”. Todo esto teniendo en cuenta que el 89 % de la población rural es pobre.

Güiza agrega que, “Lo que sigue es que el Consejo Nacional elabora el borrador del Plan Nacional de Desarrollo que debe iniciar su discusión en el Congreso (…) Lo que esperan las organizaciones es que su participación sea robusta, es decir que sea una participación en serio. Que no solamente les reciban las propuestas y no les den ninguna respuesta sino que las reciban y justifiquen por qué acogen las propuestas o por qué no las acogen”.

En este proceso participaron la Mesa Campesina Cauca, el Coordinador Nacional Agrario, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, la Red Nacional de Agricultura Familiar y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia.