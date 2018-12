Chocquibtown anuncia su primer concierto del 2019

El concierto promete ser una de los más sonados de comienzos del año 2019, y marca el encuentro de diferentes estilos musicales Goyo, Slow Mike y Tostao, los famosos Chocquibtown, con sus mezclas de sonidos urbanos y folclor del litoral Pacífico colombiano, la música de despecho de Luis Alberto Posada, con sus éxitos "Me Tomas y me dejas" "Doble dosis de Licor", Pasión Recordaras", "Nuestro encuentro", y "yo Tuve un gran Amor", Nelson Velazquez, y sus clásicos vallenatos, "Entrégame tu amor" "Tu que te has creído" entre otros y para rematar uno de los mejores imitadores del Televisión "Damata" con todos sus éxitos, una cita infaltable para iniciar el año con lo mejor de la música en este Mega Concierto de Reyes.