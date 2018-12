Hombres trans piden poder prestar el servicio militar voluntariamente

La Corte Constitucional estudia una demanda contra la Ley 1861 de 2017 que es la que establece el deber de todos los barones colombianos de prestar servicio militar y la estudia para revisar la situación de los hombres trans, que son las personas que nacieron con sexo femenino y optaron por cambiarlo.

Por ello, el tribunal ha recibido varios conceptos al respecto, uno de ellos, el de Dejusticia que señala: “los hombres transgénero deben tener la posibilidad de obtener la tarjeta militar sin antes exponerse a una situación de riesgo y discriminación como es prestar servicio militar en las condiciones que actualmente ofrece el Ejército Nacional”.

Así mismo, han recibido los conceptos de la Coalición de Organizaciones Transmasculinas, conformada por 5 organizaciones de hombres trans, quienes piden que se les exonere de la obligación sin que eso implique que no quieran prestar el servicio, lo que pretenden es que sea voluntario.

“Nosotros no queremos que haya alguna duda sobre nuestra identidad: somos barones colombianos y como tal tenemos esa obligatoriedad. Pero, hay algunas excepciones como son los hombres cabeza de hogar, los hijos únicos, los barones con discapacidad, que no están obligados a prestarlo. Nosotros queremos entrar ahí porque las Fuerzas Armadas no son seguras para los hombres trans”, explica Jonathan Espinoza, uno de los líderes de las organizaciones.

Por esa inseguridad es que las peticiones de los hombres trans van mucho más allá, no solo por la discriminación y las dificultades que sufren diariamente en materia laboral, de estudio, o con una simple requisa, sino porque hay hombres trans que quieren prestarlo. Piden que se regule el protocolo para el trámite que ellos deben realizar para obtener la libreta, como ya lo ha ordenado la Corte y que para quienes sí quieran prestar el servicio, se les dé garantías.

“Necesitamos estar exonerados de prestar servicio militar obligatorio, necesitamos un protocolo que regule cómo va a ser la obtención de libretas militares para hombres trans, teniendo en cuenta todos los derechos que se vulneran al no tener dicha libreta, necesitamos que el protocolo también asuma las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran los hombres trans y exigimos también, que a los hombres trans que deseen prestar el servicio militar de manera voluntaria exista una adaptabilidad institucional que así se lo permita”, dijo.