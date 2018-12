J Balvin entre los favoritos del 2018 de Barack Obama

Finalizando el año Barack Obama continuó con una de sus “tradiciones favoritas”, publicar listas con sus predilectos del 2018, aquellos que le parecieron más estimulantes e inspiradores.

El ex mandatario asegura que con estas listas hace una pausa y reflexiona a través de los libros, las películas y la música, lo experimentado estos meses. Además de destacar autores y artistas de los que quizás no se haya oído hablar antes.

Entre sus 22 canciones favoritas están I Like It del colombiano J Balvin, Bad Bunny y la rapera Cardi B. Así como, Apes**t by The Carters, Wait by the River de Lord Huron, My Own Thing de Chance The Rapper y Make me Feel de Janelle Monáe.

La cinta Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, alabada por la crítica y seleccionada para representar a México en los Premios Óscar en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa, también figura como una de las favoritas de Obama.

Igualmente clasifican las películas Black Panther, Blindspotting, Support the Girls, If Beale Street Could Talk y The Death of Stalin.

Entre sus libros favoritos se encuentra encabezando la lista Becoming de su esposa Michelle Obama. Así como, Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie, Washington Black de Esi Edugyan, How Democracies Dies de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky Florida de Lauren Groff.