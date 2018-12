La enfurecida respuesta de Becky G a quienes la critican por su español

Luego de que varios seguidores de la cantante la criticaran por cantar en español pero que en sus redes sociales hable en inglés, quiso explicar de cómo aprendió español.

"Por demanda popular: Para todos aquellos que dicen mi**da de por qué me gusta hablar en inglés pero cantar en español, aquí lo tienes. Gracias a mi mamá, mi papá y a todos los demás que me animaron a seguir mejorando mi español. Y gracias también a mis amigos por compartir la preciosa cultura de distintos países hispanos, obviamente han contribuido a inspirarme mucho. Sé que no soy la única que se siente así", ha escrito la intérprete en el mensaje con que ha acompañado la publicación.

Vea también: Johnny Depp visita a niños de un hospital vestido de Jack Sparrow

En los videos aparece su madre, quien le ayuda a aclarar que su familia proviene de México y por eso ellos saben español. Además, con la ayuda de varios cantantes famosos de diferentes países de Latinoamérica ha podido perfeccionarlo.

A continuación los videos completos: