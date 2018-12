Colombiano Luis Murillo fue elegido mejor jugador extranjero en Finlandia

Luis Carlos Murillo, lateral izquierdo del Kuopio en Finlandia, habló sobre su gran año, tras haber sido elegido como mejor jugador extranjero del fútbol de ese país.

“Entre todos los partidos de copa, liga y Europa Legue, tuve seis asistencias, en los partidos quedaba como mejor jugador o me calificaban como segundo, tuve un buen año”, contó Murillo, quien jugó 40 partidos como titular en la liga de Finlandia.

Murillo llegó en el presente año al Kuopio, de Finlandia en donde, como asegura él, “se quedaron sorprendidos porque me adapte muy rápido en el fútbol de allá, porque las temperaturas son verdaderamente frías. Para un colombiano no es tan fácil jugar en Finlandia. Me dedique a jugar 100%, solo entrenaba, jugaba y descansaba.

Tras el buen año del colombiano, Murillo reveló que han sido varias las ofertas para regresar al fútbol colombiano. “Me quería América de Cali, se ha estado estudiando la posibilidad de ir a Millonarios”.

El lateral izquierdo, de 28 años, ha debutó con OnceCaldas en 2010, posteriormente recaló en DeportivoPasto, regresó al cuadro de Manizales y ahora es jugador del Kuopio, donde tiene contrato por otro año más.