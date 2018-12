Asamoah Gyan: de ganar 17 millones de euros anuales a la ruina

Asamoah Gyan es uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección de Ghana, parte fundamental de aquel equipo que en 2010 llegó a los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica y anotador de 51 goles en 106 partidos con su combinado.

Además, el atacante de 33 años llegó a jugar en equipos como el Sunderland de la Premier League, el Udinese de Italia y el Rennes de la Liga de Francia, e incluso en el 2015 llegó a ser uno de los jugadores mejor pagados del mundo.

Cuando el jugador vistió la camiseta del Shanghai SIPG de China, pasó a ganar 17 millones de euros anuales, es decir unos 300.000 euros a la semana, recibiendo más sueldo en ese entonces que jugadores como Bale o Neymar.

Pero actualmente, su momento no puede estar más alejado de aquel tiempo en el que amasó una fortuna. Según información del diario The Sun, el ghanés, que juega en el Kayserispor de Turquía desde el año 2017, no ha recibido su sueldo en los últimos meses, e incluso ha dicho que ha gastado todo el dinero que había ganado durante toda su carrera profesional.

El problema es tan grave, que Gyan no puede sostener a su familia, y actualmente después de ganar una gran cantidad de dinero, solo cuenta con 600 euros en su cuenta corriente.

Según la publicación del diario y por fuentes familiares, el delantero no ha hablado con su esposa ni con sus tres hijos desde agosto, ni siquiera en Navidad, cuando suele visitarlos, todo producto de la difícil situación económica, que lo llevó de tocar el cielo a la bancarrota.