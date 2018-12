El hombre que se sometió a 27 cirugías para parecerse a Ricky Martín

Fran Mariano, un argentino de 29 años, tras salir de un reality para bajar de peso, en el que perdió 90 kilos, se sometió a más de 27 cirugías, todo para parecerse al cantante Ricky Martín.

"Cuando entré tenía hipertensión, glucosa alta y dolores musculares. A raíz de haber bajado de peso no me dolió nunca más nada y me dejé de sentir mal. Pero me asustó un poco semejante cambio de vida. Fue como empezar todo de cero. Aún hoy, siete años después, me sigue costando acostumbrarme a mi nuevo cuerpo. La gente me dice 'estás divino, mira cómo eras antes', pero no es tan fácil", cuenta a Teleshow.

Vea también: Un Niño llama a la policía porque no le gustan sus regalos de navidad

Año 2018 y el cuerpo pide pista !!! @cuervotinelli Marce esta vez en vez de alfajores me robo los 10 del jurado !! 👏🏻👏🏻❤️❤️❤️ pic.twitter.com/r1LDLIlQLp — Fran (@FranmarianoOK) 26 de enero de 2018

Esta obsesión empezó al escuchar que tenía un pequeño parecido al artista luego de haberse hecho unos retoques.

"Esto empezó hace mucho, cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin. Me lo tomaba como un chiste pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé 'bueno, genial, si vamos por eso, vamos por todo'”, menciona Infobae.

Según el medio argentino ha gastado más de un millón de pesos argentinos (más o menos 85 millones de pesos colombianos).

Algunas de las cirugías que se ha sometido el joven ha sido implantes de glúteos, 4 cirugías de nariz, una cirugía reconstructiva de estómago y una liposucción.