Porqué mujeres y porqué 40, sin duda porque el 2018 fue el año del empoderamiento femenino y no sólo a partir del movimiento Me Too o en español “Yo también”, sino porque cada vez más mujeres de todos los colores, tamaños, orígenes, ideologías han conseguido llegar a lo más alto del deporte, la política, el arte, la cultura, la ciencia, el desarrollo tecnológico, el activismo social y los derechos humanos, por eso en Caracol Radio hoy le rendimos un merecido homenaje a las 40 mujeres en Colombia y el mundo, o en palabras de la escritora y filósofa alemana, Carolin Emcke, “lo mejor del 2018 fueron todas aquellas mujeres que se pusieron de pie, que encontraron una voz para denunciar la violencia y el abuso; todas las mujeres en Argentina o en Brasil, en Colombia o en Chile, que no aceptaron el papel que se les asignó, que hallaron formas de disidencia muy poéticas, muy creativas, que exigían sus derechos, exigían ser vistas como algo más que un objeto, que crearon un hecho político”. Su coraje, su sentido del humor, su creatividad fueron inspiradores. A menudo la cultura es mal entendida como algo puramente centrado en el mundo artístico. Pero la cultura es la conversación social que tenemos entre nosotros acerca de quiénes queremos ser y cómo queremos vivir”.

Caterine Ibargüen

Nació en Apartadó, Antioquia el 12 de febrero de 1984, sin duda la atleta colombiana más destacada de todos los tiempos. Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en su especializada salto triple, dos medallas de oro en campeonatos mundiales de atletismo, una de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y un título panamericano. También ha logrado seis Trofeos de diamante, tres triunfos en la Copa Continental de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y en los Juegos Sudamericanos Ibargüen ha conquistado un total de cinco medallas de oro, tres de plata, y cinco de bronce. En el 2018 alcanzó un título que estuvo buscando durante años convertirse en la mejor atleta del mundo, un logro que para Latinoamérica sólo había alcanzado 29 años atrás la cubana Ana Fidelia Quirot. Catherin ya tiene un objetivo claro para los próximos años y es la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Marta Lucía Ramírez

Ha sido senadora, embajadora, ministra de Comercio Exterior, ministra de Defensa, candidata presidencial y en el 2018 se convirtió en la primera mujer vicepresidente de Colombia. Ramírez es quizás una de las mujeres más visibles políticamente, no en vano sacó 2 millones de votos en las elecciones de 2014, y prometió trabajar por los derechos de las mujeres durante este Gobierno.

Patricia Linares

Abogada de la Universidad Santo Tomás, con Maestría en Filosofía de la Universidad Nacional y en Administración Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, se convirtió en el 2018 como la primera presidenta de la recién creada Jurisdicción Especial de Paz, una de las instituciones que nacieron tras la firma del Acuerdo de Paz.

Es un órgano que cuenta con un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica y tiene la función de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, y conocer de manera preferente sobre las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, y en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos.

Dolly Montoya

La científica se convirtió en el 2018 en la primera mujer elegida como rectora de la universidad más importante del país, la Universidad Nacional de Colombia. En la institución ha dado clases durante 35 años y fundó el Instituto de Biotecnología, pero además cursó sus estudios de pregrado en química farmacéutica con maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, título de Ph. D. en Ciencias Naturales de la Universidad Técnica de Múnich con reconocimiento magna cum laude, cursos en el Medical College de Nueva York y una estancia posdoctoral en la Unidad de Investigación de Políticas Científicas de la Universidad de Sussex en Inglaterra.

Ama enseñar y ama aprender y nunca va a dejar de hacerlo. Por eso, en medio de sus duras jornadas al frente de la más importante universidad del país, saca tiempo los lunes en la tarde para dictarles su seminario a los estudiantes de doctorado.

Recuerda a su padre como el mayor inspirador para alcanzar los logros que ha alcanzado en su vida laboral y profesional: “Mija, si a usted le gusta el estudio, tiene que estudiar mucho, porque usted no puede depender de un hombre, usted tiene que independizarse, porque le encanta hacer las cosas y que nadie la frene”.

Francia Márquez

Premio Nobel de Medio Ambiente 2018. Es una líder Afrocolombiana, activista, defensora de los derechos humanos en Colombia y ganadora del Premio Medioambiental Goldman en abril de 2018. Nació en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca. A finales de 2014, fue desplazada de su pueblo de origen debido a amenazas que recibió tras liderar iniciativas de lucha en contra de la minería ilegal en su territorio. En 2015, Francia recibió el Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos en Colombia en la categoría Defensora del Año por liderar la llamada "Marcha de los Turbantes" en 2014, en la que se exigió al gobierno colombiano un proceso de titulación de tierras para las mujeres. En su condición de desplazada por la violencia armada, fue invitada a viajar a Cuba a desarrollar actividades con las delegaciones del gobierno y las FARC en el marco del proceso de paz colombiano. https://www.youtube.com/watch?v=hOSC0zoApS0. 2.42 “Es hora de actuar, de enfriar el planeta es nuestra responsabilidad”. 3.09 “Por este premio que no es un reconocimiento exclusivo a Francia Márquez, sino a todas y todos los que resisten por defender el medio ambiente y la vida”.

Mónica Cifuentes

Es la primera procuradora delegada ante la JEP. Es la persona que ha estado con lupa en mano revisando que quienes piden someterse a la justicia especial sí cumplan con las condiciones: ser de las FARC, agente del Estado, o ser un tercero que haya financiado el conflicto. Una de las oposiciones que ha emprendido es a que el excongresista Alberto Santofimio condenado por el crimen de Luis Carlos Galán, sea beneficiado.

Claudia López y Angélica Lozano

Las dos lideraron la Consulta Anticorrupción que logró 11.671.420 votos para que se cumplieran siete mandatos. Aunque no alcanzaron superar el umbral la votación impresionó tanto que los partidos políticos y el presidente Iván Duque se comprometieron a tramitar los proyectos de ley para materializar los mandatos y formaron una mesa técnica.

Victoria Sandino, senadora partido FARC

Nació en Tierralta, Córdoba e ingresó a la guerrilla de las Farc después de militar muy joven en la Juventud Comunista y luego en la Unión Patriótica. Tras el fracaso del proceso de paz con el Gobierno de Andrés Pastrana, Sandino se vinculó a las filas de la insurgencia y rápidamente pasó a ser la comandante del frente 21 que operó en el sur del Tolima. Hizo trabajo político en esa región, justo cuando Pablo Catatumbo y Alfonso Cano convirtieron al Cañón de las Hermosas en su retaguardia ante la persecución aérea de las fuerzas estatales. En 2013 llegó a La Habana para integrar la subcomisión de género en los diálogos de paz con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Desde entonces, ha sido la vocera de las mujeres al interior de la antigua guerrilla y en septiembre de 2017, al final del primer congreso de la Farc como partido político, fue elegida miembro de la dirección nacional de esa colectividad con 797 sufragios. Ocupó el puesto 15 en la lista de los 111 delegados de ese partido y el 20 de julio de 2018 se posesionó como una de las 10 congresistas del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, quien se ha declarado como constructora del acuerdo de paz firmado con el Gobierno.

Sandra Ramírez, senadora partido FARC

Desde los 17 años cuando decidió irse a las filas de la guerrilla en el municipio de La Paz, Santander y desde entonces nunca se apartó de lo que siempre consideró su familia: la insurgencia. A los 20 años conoció al fundador de las Farc, Manuel Marulanda, se enamoraron y junto a él duró el resto de su vida en la guerrilla, hasta 2008 cuando Marulanda murió.

Griselda Lobo, ya en la vida civil, fue la mujer que más votos obtuvo en el congreso del partido en septiembre de 2017, cuando los delegados escogieron los 111 integrantes de la dirección nacional de esa colectividad. Lobo obtuvo 802 votos y fue 13 entre los primeros doce hombres de la Farc. Tiene una silla en el senado hasta 2022.

Marisol Betancourt

Víctima de esclavitud sexual en medio del conflicto armado. Decidió dejar su dolor atrás en medio de un proceso de perdón desde el año 2014. Esta mujer ahora es coordinadora regional del Cauca y ayuda a que otras mujeres víctimas puedan pasar la página y retomar su vida.

Margarita Martínez, directora de la negociación

Documentalista y periodista colombiana, trabajó como corresponsal de la Associated Press por siete años, donde cubrió el conflicto armado en uno de los picos de la violencia. Su primer documental, La Sierra sobre una banda paramilitar en Medellín, tuvo una de las mayores audiencias en Colombia, fue nominado al Independent Spirit Award en Los Ángeles, entre otros reconocimientos, y presentado en los principales canales de televisión del mundo.

La Negociación es su último documental, con imágenes nunca vistas, entrevistas exclusivas y la voz de todas las partes involucradas. Es la historia íntima de las largas negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, y el ingreso de esta guerrilla a la vida civil y política.

Doris Salcedo

Escultora colombiana, su trabajo responde en cierta manera a la situación política del país, utiliza a menudo muebles en sus esculturas, eliminando su naturaleza familiar y dándoles un aire de malestar y horror. Sorprendió con su trabajo presentado en Bogotá bajo el título “Fragmentos” una obra construida con 37 toneladas de armas que entregaron en el marco de la desmovilización y desarme los antiguos guerrilleros de las Farc. La artista describe su obra como un “contra monumento”, rechazando la noción tradicional de monumento.

Una sociedad fragmentada y heterogénea como la nuestra puede tratar de unir sus experiencias y memorias divergentes en un espacio común que tiene la tarea de acoger memorias antagónicas para así generar desde aquí una gran polifonía de voces discordantes. Fragmentos conforma un lugar desde unos diálogos difíciles y provocadores tendrán lugar; diálogos que, al igual que los de La Habana, nos permiten deslumbrar las posturas y mundos que nos son ajenos.

Jennifer Pedraza

Fue la mujer líder del paro estudiantil que se hizo durante 64 días y que terminó con un histórico acuerdo con el Gobierno. Más de 5 billones de pesos lograron los universitarios para la educación y ella se mantuvo desde el principio hasta el final pese a los señalamientos.

Anny Uribe

Es una abogada venezolana, que llegó a Colombia hace unos años y se convirtió en la fundadora de un refugio que le da esperanza y le garantiza lo mínimo a los caminantes venezolanos que buscan un futuro mejor fuera de su país. El refugio está ubicado en Tunja. En el lugar les curan los pies a los venezolanos, les dan comida y un lugar donde dormir por 72 horas.

Alba Pereira

Esta mujer del llano venezolano lidera en Bucaramanga una organización que le tendió una mano a los miles de migrantes que llegaron o pasaron por la ciudad. Aparte de esta labor social es una activista que sabe explicar los problemas de su país. Ella se ha convertido en un referente cuando se trata de abordar el drama de los migrantes en Colombia.

Cristina Gallego

Nació en Bogotá en 1978, es graduada de la Escuela de Cine y TV de la Universidad Nacional de Colombia y en Publicidad y Mercadeo del Politécnico Grancolombiano. Desde el año 2001 se ha dedicado a la producción cinematográfica, entre 2003 y 2007 trabajó como productora de televisión educativa y cultural en la Universidad Nacional de Colombia.

Su gran salto a las producciones internacionales lo logró de la mano del también director Ciro Guerra con quien fundó en 1998 Ciudad Lunar producciones, una compañía responsable de éxitos como La sombra del caminante, los viajes del viento, la primera película colombiana nominada al Oscar, El abrazo de la serpiente, premiados y distinguidos en festivales como Cannes, San Sebastián, La Habana, Toronto, Guadalajara, Cartagena, entre otros.

En 2018 hizo su debut como directora con Pájaros de verano, película que tuvo su estreno mundial durante la apertura de la edición 50 de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y con un gran registro de público en las salas nacionales, sino también ya ha ganado los premios El Coral del Festival de La Habana, mejor largometraje de ficción, mejor actuación femenina y música original en los Premios Fénix a lo mejor del cine Iberoamericano entregados en Ciudad de México, también fue la mejor película en el Festival de Biarritz Amérique Latine y ya está entre las preseleccionadas a mejor película en habla no inglesa de los Premios Óscar 2019.

Actualmente la directora Cristina Gallego es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y Colombia; de la Mesa de Gremios en representación de la Asociación de Productores y Directores El Triciclo, Ateliers du cinema Européen - ACE Network-; y profesora en diferentes escuelas de cine.

Leonor Espinosa de la Ossa

O simplemente Leo como la conoce el mundo de la gastronomía es Artista Plástica de la Escuela de Bellas Artes de Cartagena y Economista de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Leo ha creado dos restaurantes icónicos en Colombia y que se han venido posicionando en el mundo de la alta cocina, Leo de alta cocina y Misia de cocina tradicional.

El restaurante LEO ha recibido distinciones internacionales desde hace 6 años y en el 2018 fue reconocido por THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS como el primer restaurante colombiano en entrar a la lista de los mejores 100 del mundo, además fue incluido por TIME MAGAZINE en la lista The World's 100 Greatest Places 2018 y nuevamente acaba de volver a la lista de los LATIN AMERICA’S 50 BEST RESTAURANTS 2018 en el décimo lugar, consagrándose como el mejor restaurante de Colombia.

Pero Leo además de cocinar y crear una fundación con la cual busca generar desarrollo y bienestar a través de procesos gastronómicos, también escribe, ya publicó LEO EL SABOR, un libro en el que relata historias de los fogones ancestrales y plasma una visión moderna de la cocina tradicional a través de su vivencia en siete comunidades étnicas.

María Ligia Chaverra

Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia 2018 en la categoría “A toda una vida”. Líder comunitaria nacida en Curvaradó Chocó. Representante de la organización Zona Humanitaria Las Camelias. A pesar de los riesgos, asesinatos, las desapariciones, la violencia sexual y el desplazamiento masivo de la población, María Ligia y su familia han resistido pacíficamente asumiendo un papel de liderazgo en la denuncia de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por grupos armados y que respondían, en muchos casos, a los intereses de las empresas de monocultivos de palma africana, plátano, banano y ganadería. Ha participado en la creación de Zonas de Biodiversidad, como estrategia para la recuperación de los ecosistemas y espacios de trabajo para la soberanía alimentaria.

Gloria Stella Ortiz

Es la primera vicepresidenta de la Corte Constitucional. Este año asumió el cargo y se ha destacado por priorizar la garantía de los derechos de las mujeres. De hecho es la presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial. Fue además, la ponente de la sentencia que reconoce la discriminación económica, la misma que tumbó el IVA a las toallas higiénicas y tampones.

Natalia Moreno Salamanca

Detrás de la sentencia de las toallas higiénicas estuvieron activistas, especialmente el grupo Género y Justicia Económica que fue el que lideró la campaña menstruación libre de impuestos. Ellas impulsaron una de las demandas interpuestas contra el IVA y Natalia Moreno, su vocera, ha dicho que seguirán luchando para que la sentencia se cumpla.

Cristina Pardo

Magistrada de la Corte Constitucional, fue determinante en el 2018 en dos sentencias que generaron polémica. Por un lado fue la ponente de la sentencia que establece que las consultas mineras no pueden parar los proyectos extractivos y también como ponente, hizo una fuerte oposición a la sentencia que no le puso límites de tiempo al aborto.

Patricia Tobón Yagarí

Indígena Emberá, abogada, especializada en derecho constitucional. Ha documentado la vulneración de los derechos humanos en los territorios indígenas del país que han sido afectados por el conflicto armado, así como los esquemas de discriminación contra los pueblos étnicos.

María Isabel Murillo, Misi

Artista nacida en Bogotá en 1957 artífice de los musicales en Colombia con más de 40 espectáculo, compuso más 2.000 canciones, creó una escuela de teatro musical por la que han pasado miles de alumnos.

Dueña de una gran creatividad fue responsable de éxitos como 'Soñando canciones', 'Un sueño de Navidad', “Victoria”, 'West Side Story', 'Por siempre Navidad', “Cartas a papa Noel”, “La más grande historia jamás cantada”, “Aladdin”, “Annie, la huerfanita”, “Jesucristo Súper Estrella”, “Grease”, “La novicia rebelde”, “Tributo a Michael Jackson”, “Ella es Colombia” y el viernes 23 de noviembre, durante una de las funciones de su más reciente obra “30 años de navidad”, Misi se desplomó en el escenario del Teatro Roberto Arias Pérez de Colsubsidio y falleció, según el Hospital Méderi de un paro cardiorrespiratorio.

Las mujeres en las regiones de Colombia

Sara López Bueno

Actual número uno del ranking mundial en la disciplina de tiro con arco, campeona en 2018 de la copa del mundo en Turquía, también fue elegida como deportista del año en Risaralda.

Atlético Huila

Las chicas del equipo Atlético Huila se convirtieron en el 2018, la primera vez que participaban en un torneo internacional en las campeonas de la Copa Libertadores y lo hicieron venciendo no sólo al fuerte onceno de Santos de Brasil, sino también el escepticismo y la falta de patrocinio al fútbol femenino en Colombia que apenas arrancó a nivel profesional en el 2017 y que ya fue confirmada su realización para el 2019.

Manuela Estévez

En el 2018 esta popular presentadora de Telemedellín se convirtió en ejemplo de lucha contra la esclerodermia, una enfermedad rara y autoinmune que no tiene cura y afecta especialmente la piel y algunos órganos. Desde ese momento, su vida dio un cambio inesperado y decidió convivir con ‘Lola’, como bautizó a su enfermedad.

Luego de seis quimioterapias, un trasplante de médula ósea y la pérdida total del cabello, volvió a presentar noticias ante una cámara de televisión en Telemedellín, cambiando los estereotipos y totalmente calva se presentó al set y los televidentes de este canal de televisión local. Hoy ella aprovecha cada oportunidad que le da la vida y con su ejemplo envía un mensaje de superación y lucha permanente.

Zully Salazar Fuentes

Fue presidenta de la Corporación Turismo de Cartagena y designada como nueva gerente general del Fondo Nacional de Turismo. Por sus aportes a la industria de viajes y turismo, la revista especializada Reportur destacó a la presidenta Ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena, entre las 15 mujeres líderes del turismo colombiano.

En su publicación, Reportur destaca el trabajo que viene realizando enfocado en la inclusión de la población cartagenera para generar sentido de pertenencia hacía los valores culturales, históricos y patrimoniales de la ciudad

Ana María Cuartas Gaviria

Directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras de Pereira, trabaja en grandes proyectos como el Parque El Vergel, en donde se genera un impacto social con las comunidades más vulnerables, beneficiando a por lo menos 200 mil ciudadanos. También estructura el proyecto Matecaña, que servirá para fortalecer el Aeropuerto Internacional como uno de los principales del país.

Mujeres en el mundo

Angela Merkel

Canciller alemana que ha ocupado el cargo desde 2005, ganando 4 elecciones. EN 2018 anunció que no buscaría la reelección y dejó la presidencia de su partido Unión Demócrata Cristiana. Es la mujer más poderosa del mundo según la revista Forbes, se ha enfrentado a Donald Trump y ha planteado diferentes soluciones ante la llegada de refugiados a Alemania.

Theresa May

Primera ministra del Reino Unido. Es conservadora y durante 2018 enfrentó las negociaciones del acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europa. En diciembre fue presentada una moción de censura en su contra.

Nancy Pelosi

Congresista demócrata de Estados Unidos y candidata la presidencia de la Cámara de Representantes en el próximo período legislativo, es la líder de la oposición al Gobierno republicano. Ganó las elecciones para un nuevo período en 2018.

Alexandria Ocasio-Cortez

Después de una intensa campaña en la que superó a los líderes demócratas más tradicionales, esta mujer de origen latino fue escogida como la congresista más joven en la historia de Estados Unidos.

Nadia Murad

Activista iraquí ganadora del Premio Nobel de Paz por su lucha contra la violencia de la minoría yazidí en su país a manos del Estado Islámico.

Christine Blasey Ford

Es profesora estadounidense de psicología en la Universidad de Palo Alto y psicóloga investigadora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Acusó de agresión sexual a Brett Kavanaugh, nominado por Donald Trump a la Corte Suprema, por un acoso sexual ocurrido hace más de 30 años. "No estoy aquí porque quiero. Estoy aterrada", dijo Christine Blasey Ford cuando compareció en la mesa de testigos en una sala abarrotada en la Comisión Judicial del Senado, en una sesión que comenzó con una introducción del presidente de la entidad, el republicano Chuck Grassley. Aseguró también que el ataque está grabado en su memoria y siempre la ha acosado.

Emma González

Fue sobreviviente del tiroteo de Parkland en Florida y se convirtió en activista contra el uso de armas en Estados Unidos. Lidera un movimiento de jóvenes para prohibir su venta y llevó a cabo movilizaciones a nivel nacional.

Abisoye Ajayi-Akinfolarin

Emprendedora social de Nigeria elegida como una de las 100 mujeres del año por la BBC. Fundadora de Girls Coding, una ONG que les enseña a las niñas a crear, diseñas y construir páginas web para solucionar los problemas en sus comunidades.

Stacey Cunningham

Presidenta del Grupo Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), Estados Unidos. En el 2018 se convirtió en la presidenta número 67 de la entidad y la primera mujer que ocupa ese cargo en los 226 años de la historia de la compañía.

Desde 2012 trabaja en el New York Stock Exchange (NYSE), ha ocupado cargos en el área de gobierno corporativo y desde 2015 se desempeñaba como directora operativa.

Hay más de 2,400 empresas en la lista de la Bolsa de Nueva York, su volumen de operación diario rebasa los 123.000 millones de dólares, es la bolsa con más capital líquido en el mundo.

“Hay muy pocas mujeres en las finanzas, hay pocas mujeres en la tecnología. Es un sector, que no ha cambiado tan rápidamente como se ha hecho en otros sectores”, dijo Cunningham a la prensa, tras su nombramiento.

Fabiola Gianotti

Nació en Roma en 1960 y lleva más de 25 trabajando en el laboratorio europeo en sus programas estrella, tiene una sólida experiencia en la coordinación y dirección de grandes equipos científicos. Doctorada en física experimental en la Universidad de Milán, cinco años más tarde se incorporó a la Organización Europeo para la Investigación Nuclear CERN, donde trabajó en el desarrollo y construcción de detectores, software y análisis de datos.

Movimiento ni una menos

Mujeres que en Argentina emprendieron la lucha y movilizaron al país para buscar que el Congreso legalizara el aborto. No fue posible pero llevaron a miles de personas a las calles y visibilizaron la causa.

Aretha Franklin

Aretha Louise Franklin fue una cantante estadounidense de soul, R&B y góspel. Apodada Lady Soul o la reina del soul fue una de las máximas exponentes de estos géneros, y una de artistas más influyentes en la música contemporánea.

Ganadora de 18 premios Grammy y con 10 millones de discos vendidos, llevaba desde los años 80 sin viajar fuera de Estados Unidos debido a su también legendaria fobia a volar. Esta limitación, aunque la privó de conciertos no limitó el alcance internacional de su carrera ni su consagración como reina del soul.

El 16 de agosto en su residencia de Michigan murió a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde hacía años, pero le legó a la humanidad su buena música, sus grandes interpretaciones.