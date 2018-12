Encuentran muerto a testigo de Luis F. Andrade en el caso Odebrecht

Se trata de Rafael Merchán, ex secretario de transparencia de la presidencia, quien se encontraba en su apartamento en el norte de Bogotá.

Hace tres semanas, un juez ordenó la presencia de Merchán como testigo en el proceso que la Fiscalía adelanta contra el ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, por el caso de corrupción de Odebrecht.

La defensa de Luis Fernando Andrade, el ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, estableció que Rafael Merchán, secretario de transparencia durante el primer Gobierno de Juan Manuel Santos, fue alertado de las malas prácticas de Odebrecht para quedarse con proyectos de Infraestructura.

Las advertencias que llegaron al despacho de Marchan salieron del mismo Andrade y detallaba casos de cartelización para las vías 4G, por eso fue invitado como testigo en este caso.

El objetivo de su declaración en el juicio que se le sigue al ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, era confirmar esa versión, que le contara al juez cómo Andrade informó a tiempo y quienes debieron actuar no lo hicieron.

La declaración de Merchán se sumó al listado que pidió la defensa de Andrade y que aprobó un juez de Bogotá. Son testimonios que incluyen al ex presidente Juan Manuel Santos y el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Lamento profundamente la muerte de Rafael Merchán. Gran persona y excelente funcionario. Mis condolencias a su familia. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 27 de diciembre de 2018

Tristeza infinita por la muerte de un gran amigo, extraordinario ser humano, Rafael Merchán. Nos va a hacer muchísima falta. Qué dolor. Que en paz descanse. — Carlos F. Galán (@carlosfgalan) 27 de diciembre de 2018

El testimonio de Merchán había sido solicitado por la misma defensa de Andrade.

¿Quién era Rafael Merchán?

Rafael Merchán Álvarez abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, graduado con honores.

Especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad y en Derecho Económico del Externado.

Fue edil de la localidad de Chapinero y posteriormente, director del Instituto de Ciencia Política y de la Fundación Carlos Lleras Restrepo.

Se desempeñó como asesor del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción y director de Justicia Formal del Ministerio del Interior y de Justicia.

Durante su gestión, lideró la elaboración y aprobación del Estatuto Anticorrupción, y antes asesoró la elaboración de la Política Anticorrupción.