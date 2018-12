Luis Fernando Muriel saldría de Sevilla para regresar a Italia

El delantero colombiano de la Selección, Luis Fernando Muriel, del Sevilla de España, tendría la puerta abierta de salida para regresar al fútbol italiano en la próxima temporada.

La temporada de Muriel en el club español no es la esperada, a pesar de que los escasos minutos que el técnico Machín le ha dado al colombiano para demostrar su potencial no han sido los suficientes, y esta sería la razón por la cual no continuaría en Sevilla.

El delantero había expresado al club su deseo de continuar y luchar por un puesto, pero Sevilla se estaría planteando vender al jugador por la mitad en que fue fichado. Apróximadamente, Muriel saldría por 10 u 11 millones de euros.

Así lo aseguró El Desmarque, un diario de Sevilla. "La intención es vender a Muriel por aproximadamente la mitad de lo que le costó hace un año y medio". Los clubes que estarían interesados en el colombiano son Lazio, Roma, Milan, Inter y Fiorentina.