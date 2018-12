Lucas Pusineri: "Si se va Macnelly que lo haga en buenos términos"

Lucas Pusineri, técnico del DeportivoCali, habló sobre las expectativas para la temporada 2019 y, sobre si ha pensado en reforzar la plantilla.

“Considero lógico que no hayan refuerzos aún, no he visto en plenitud la plantilla, tenemos que ver a todos los jugadores en la pretemporada. No tengo ninguna urgencia”, indicó el técnico argentino.

Por otro lado, se refirió sobre la posible marcha de Macnelly Torres. “Es un futbolista con una trayectoria bastante importante, tiene una oferta firme de otro lugar. Lo único que dije que si se va se vaya en buenos términos y si se queda que le siga aportando todo el talento al Cali".

Pusineri también se refirió sobre su primer choque continental, para el próximo año. "Guaraní es un rival que habrá que estudiarlo desde todos los puntos de vista, no estoy contento ni amargado por el contrincante que nos tocó".

Finalmente, el técnico del DeportivoCali afirmó que "mis objetivos son los que tienen toda institución grande, pelear todos los títulos".