Zapata: Me sorprendió no estar en Rusia... Espero estar en la Copa América

El delantero colombiano del Atalanta, Duván Zapata, dialogó con el Noticiero Deportivo de Caracol Radio y se refirió a su buen momento en Italia, el no haber estado en Rusia 2018 y el deseo de volver a la Selección Colombia.

Sobre su momento, Zapata manifestó: "La verdad contento por el presente que estoy viviendo y continuar de la misma manera. La verdad no sabía que había roto el récord de Francesco Totti. Uno también trabaja para eso, para en los partidos poder destacarse. El inicio no fue fácil acá, pero me ido adaptando".

También aseguró: "La pretemporada no fue fácil para mi, por conceptos nuevos y compañeros, el juego del profe es particular, me pedía otros movimientos. Con el trabajo pienso que cada domingo me siento más cómodo".

Sobre el hecho de no haber estado en el Mundial de Rusia, puntualizó: "Me sorprendió no haber estado (Mundial 2018), antes tuve un problema físico pero me pude recuperar. Son decisiones técnicas que uno respeta, espero poder tener otra oportunidad. Cuando te convocan te lo hacen saber para coordinar vuelos y eso. Pero nadie se comunicó conmigo".

Finalmente, sobre el deseo de vestir nuevamente la camiseta de la Selección dijo: "Seguramente teniendo buenas actuaciones en el Atalanta voy a tener oportunidad de nuevo en la Selección. Toca seguir haciendo las cosas bien, para tener la chance en el grupo que va a la Copa Ámerica. Colombia tiene muy buenos delanteros y no es fácil, pero creo que podría aportar mi granito de arena".