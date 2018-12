La Policía entrega recomendaciones para evitar microsueños al conducir

Una de las causas de la accidentalidad vial son los microsueños, que ocurren cuando alguien se desconecta por unos minutos, sus síntomas están ligados al cabeceo, una motricidad lenta, visión desenfocada, una respiración pausada y los bostezos. Se pueden producir mientras conducimos, causando accidente viales, también pueden presentarse durante una reunión de trabajo, en el cine o realizando alguna actividad cotidiana.

El Coronel Eiver Alonso, Comandante Operativo de tránsito y transporte de la Policía Nacional, aseguró que “Se producen cuando se conduce en un trayecto largo, cuando es rutinario (en las rectas) o donde hace mucho calor”.

De acuerdo con el Coronel, desde la Dirección de tránsito y transporte recomiendan a los conductores hacer pausas activas en trayectos largos, cada 150km o cada 2 horas el conductor debe parar a hacer una pausa activa o tomar un café, o si va con algún acompañante, pueden relevarse.

Además de la navidad y el fin de año, esta es una temporada de vacaciones para muchos, y de acuerdo con información de la Policía de tránsito, 740.000 personas transitarán por las diferentes carreteras del país, por eso hay ciertas recomendaciones que deben tener en cuenta los conductores, además de las entregadas anteriormente sobre el microsueño.

El Coronel Eiver Alonso, indicó que “Es importante revisar los vehículos antes de salir, realizar un mantenimiento y revisión de llantas, al salir de viaje, optar por comportamientos seguros como no adelantar en lugres en los que está prohibido, no exceder los límites de velocidad, mirar la señalización, no conducir en estado de embriaguez y consultar el estado de las vías a través del #767”.