Representante de Jarlan Barrera aclaró el complicado caso del volante

En diálogo exclusivo con el noticiero deportivo de Caracol Radio, KormacValdebenito, representante chileno del volante samario JarlanBarrera, habló y explicó el complicado caso del jugador que no ha podido definir su futuro.

En principio, Valdebenito aclaró: "Primero que todo quiero aclarar que a Jarlan las únicas personas que lo representan son José Velasco y quien les habla, KormacValdebenito. Muchas veces los jugadores y los mismos agentes damos poderes específicos a clubes cuando se nos acerca algún agente algún colega que tiene alguna opción".

Valdebenito, aseguró que 'Niche'Guerrero fue quien negoció el contrato tipo con Tigres, y aclaro: "Primero, nosotros no tenemos ningún rencor, Tigres es un gran club. No tenemos la certeza de que ese papel que muestran como firmado esté firmado por Jarlan. Hay una tercera parte que son estos agentes, y ahí hay un vacío que no logramos entender. A Jarlan lo tenemos que cuidar todos, lo tratan de mercenario y no deben tratarlo así".

"Nosotros queremos conversar primero con Tigres y ser responsables, porque no queremos enfrentar el día de mañana a un juicio. Porque si ellos dicen que tienen un contrato firmado, debemos aclararlo y ver como se soluciona el tema. Jarlan decidió hace rato por un tema deportivo, viajar al extranjero y el está esperando hasta el 31 (diciembre) para solucionar el tema. Respetamos mucho a la gente de Tigres, pero necesitamos una conversación entre las 3 partes: Tigres, Rosario y nosotros. Rosario porque ellos mostraron un interés deportivo primero, después económico para contar con Jarlan desde el primero o dos de enero".

Finalmente, Valdebenito aseguró: "Lo único que puedo asegurar es que Jarlan termina su contrato el 31 y ahí vamos a ver. Voy a ser sincero si es que no estuviera este conflicto que por lo demás, lo queremos asumir porque alguna equivocación tuvimos, no debimos haber confiado como confiamos. Pero entro estos dos clubes se tiene que definir el futuro de Jarlan (Tigres y Rosario).