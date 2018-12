'Pecoso' Castro confirmó 4 refuerzos del América para el 2019

En diálogo con el Noticiero Deportivo de Caracol Radio, Fernando 'Pecoso' Castro habló sobre el América de Cali y todo el tema de refuerzos, preparación y pretemporada para el año 2019.

Sobre el tema de los refuerzos, aseguró: "Tulio ha hecho un gran esfuerzo por traer estos jugadores, hemos escogido estos jugadores para que lleguen al América. Tenemos a Gervasio Núñez,Juan Pablo Segovia, Oscar Vidal Noguera y Carlos Mosquera".

Pecoso, resaltó el tema de la categoría Sub 20 y su importancia: "América tiene dos equipos Sub 20 y yo tengo mínimo 60 jugadores de esta categoría para jugar. Están a un paso de llegar a la categoría profesional. Este es el futuro de la institución (Sub 20), el valor está ahí. Necesitamos darle la oportunidad a estos muchachos en la profesional".

Sobre su estilo de juego y el que quiere para el conjunto caleño, manifestó: "Son pocos los jugadores que a mi me expulsa, le digo decentemente a los jugadores que reclamen al árbitro. Creo que el fútbol hay que agilizarlo, darle más dinámica. Yo siempre voy a jugar fútbol, ha hacer lo que el equipo sabe hacer, pensando en el hincha y el espectáculo. Respetar los equipos y yendo a atacarlos".

Sobre la pretemporada del equipo puntualizó: "Nosotros empezamos el día 3 de enero, vamos a estar en el Torneo Fox en Bogotá. Por ahí hay una invitación a un cuadrangular en Estados Unidos, hay que pensarlo bien. Tenemos que hacer una muy buena pretemporada".

Para cerrar, el entrenador aseguró: "Voy despacio y con tranquilidad, con paciencia de hacer las cosas bien. Necesitamos un equipo muy bien preparado para tener buen rendimiento en el campeonato".