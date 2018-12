Duras críticas al uribismo por su idea de permitir el porte de armas

La bancada del Centro democrático y parte de los conservadores están pidiendo al presidente, Iván Duque que no se firme el decreto que fue anunciado por el ministro de Defensa, Guillermo Botero en Caracol Radio y que buscará prorrogar el porte de armas que se vence el próximo 31 de diciembre, para que se flexibilice la norma.

La polémica ha suscitado reacciones de diversos sectores en las redes sociales, donde políticos, expertos, académicos y la propia ciudadanía se oponen a esta petición y piden al jefe de Estado que mantenga la restricción tal como viene.

Entre ellos, desde el Partido liberal que pide al mandatario, “no darle pistolas a los Colombianos… permitiendo el porte de armas los números de violencia y victimas se dispararían”.

“No se entendería como es que firmamos un proceso de paz y la respuesta ahora sea permitirle a los colombianos tener su propia pistola”, publicaron en una comunicación.

Desde la Alianza Verde, la senadora Angélica Lozano afirmó que, “evidencia de sobra. Confío en que el presidente Iván Duque no cederá a sus absurdas barras bravas que piden más gente armada, con el incremento de riesgos, accidentes, homicidios, balas perdidas, riñas que pasan a duelos, niños con juegos letales”.

La representante de esta misma colectividad, Katherine Miranda, recordó que más de 40 congresistas de todos los partidos políticos pidieron al jefe de Estado, “que mantenga la prohibición del porte de armas”, una iniciativa que fue promovida por el senador, Antanas Mockus.

La excongresista, Claudia López afirma que, “Estudios prueban que armar civiles como medida de “seguridad” es tiro que siempre sale por la culata. Aprendan de Bogotá donde Petro y Peñalosa han mantenido la restricción al porte de armas y salvado miles de vidas”.

Esta posición fue apoyada por el exmagistrado, constitucionalista y académico, Rodrigo Uprimny, quien publicó una nota de The Guardian, “basada en un estudio del prestigioso American Journal of Medicine, que demuestra que mayor tenencia de armas en la población hace a los paises menos seguros y no más seguros”.

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegura que, “es un retroceso el solo hecho de que discutamos de nuevo el decreto de prohibición de porte de armas que ha salvado tantas vidas”.

El exdirector de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar afirma que el debate es preocupante, “en el argumento de muchos es que acá aplica la pena de muerte sumaria por una tentativa de hurto. Y pues no. Qué pena pero no”.

Ciudadanos como Juan Diego Bedoya (@juanbedoya73) también opinaron, “¿ustedes se imaginan lo que sería Medellín, con porte de armas para cualquier ciudadano?, ¿Ustedes se imaginan a una ciudad llena de irracionales armados?”.

Rubén Hernández (@Rudahelo), estudiante de comunicación opinó, “pasada la festividad... Ojo con lo que puede llegar a pasar, el @CeDemocratico solicita levantar el porte de armas. En un país como #Colombia, esto solo es dar licencias abiertas para cobrar justicia por mano propia”.

El representante del Centro Democrático, Christian Garcés defendió la petición al presidente Duque, afirmando que, “no se trata de retirar la restricción, sino de reglamentar mejor el porte legal de armas para que personas con problemas de seguridad pero que no tienen protección del Estado, puedan ejercer su derecho a la legítima defensa”.

Asegura que más de 405.000 personas tuvieron porte legal en el pasado, pero fueron declararon inactivos y solo 7.000 han obtenido el permiso de porte especial. Considera que se está poniendo en riesgo a personas que corren peligro como agricultores, ganaderos, comerciantes y empresarios que, “hoy son perseguidos por bandas criminales por delitos como la extorsión”.