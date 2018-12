Video: La polémica reaparición de Kevin Spacey /

A través de su cuenta de Instagram el ex protagonista de de House of Cards, reaparece con un controversial video después de ser acusado de abuso sexual.

En esta oportunidad el actor tomó como base del video su papel en la famosa serie, esta vez, lo hizo en la piel de su popular y temido personaje de Frank Underwood para romper el silencio sobre las acusaciones por las que ha sido juzgado y por su salida de la aclamada serie política.

En el video titulado "Let Me Be Frank" ('Déjame Ser Franco'), Spacey adopta su conocido monólogo mirando hacia la cámara, defendiéndose de las acusaciones en su contra y criticando el final de la última temporada de House of Cards.

"Confiaste en mí a pesar de que sabías que no deberías. Así que no hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además, sé lo que quieres. Me quieres de vuelta", dice Spacey en el video mirando directo a la cámara.

Este clip generó indignación en las redes sociales. Los usuarios consideraron que el actor demuestra no tener remordimiento y hasta utiliza un tono desafiante en el video.

El actor continuó hablando, "Por supuesto, algunos lo creen todo y han estado esperando con gran expectativa para escucharme confesarlo todo. Solo se mueren por escucharme decir que todo es verdad y obtuve lo que merecía. ¿No sería eso fácil? ".

"Si todo fuera tan sencillo… Pero tanto ustedes como yo sabemos que no es tan sencillo, ni en la política, ni en la vida. ¿Pero ustedes no creerían lo peor sin tener pruebas, no? No se apurarían a juzgar sin conocer los hechos, ¿cierto? ¿O ya lo hicieron? No, ustedes, no. Ustedes son más inteligentes que eso", expresa el actor de manera provocadora.

Spacey además expresa a los espectadoras que recibió un "impeachment sin un juicio". Finalmente, se pone el anillo de Underwood y asegura: "Nunca me vieron morir realmente. ¿O sí?".

El video ha causado polémica en las redes sociales, por ahora, solo queda esperar ya que Kevin Spacey deberá comparecer ante un tribunal el próximo 7 de enero para responder por acusaciones de agresión sexual en contra de un adolescente.