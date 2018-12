Actriz venezolana Marianela Gonzáles presenta su novia

A través de sus redes sociales la actriz venezolana Marianela Gonzáles compartió con todos sus seguidores una imagen que ha dejado a más de uno sorprendidos.

La actriz oficializó a través de su cuenta de Instagram su relación sentimental con la escritora colombiana Amalia Andrarde, conocida por su obra ‘Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida’.

En la foto, acompañada de un emotivo mensaje dedicado a la escritora, la actriz agradece y celebra cada momento de su vida, en especial, la compañía de su novia.

”Hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer. Celebró lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que dejé de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebró que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegare donde quiera”, escribió la actriz en la imagen.

Y añadió: “Celebró cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebró a ti @amaliaandrade”.

La imagen ha causado todo tipo de comentarios, muchos critican su condición sexual y por otra parte otros celebran el amor.