"Si Giraldo fuera como yo, jugaría como hombre y no viviría hecho mierda"

El chileno Marcelo Ríos, ex número uno del Ranking ATP de Tenis y quien planea salir de su retiro profesional para disputar un challenger en enero, se refirió nuevamente con dureza a Santiago Giraldo. El 'Chino' respondió a unas declaraciones del pereirano, en las que aseguraba que no quería ser ni un minuto como él y reavivó la confrontación entre ambos que surgió desde 2016.

En entrevista con el portal emol.com, Ríos fue contundente, al cuestionarle por el colombiano, a quien podría enfrentar de participar en dicho certamen. "Lo que pasa es que Giraldo no quiere ser como yo po’ huevón. Dijo que no le gustaría ser ni un minuto como yo. Entonces yo creo que se cagaría mucho. Desde que dijo eso, no he tenido oportunidad de réplica".

El chileno continuó: "Primero que todo, si hubiese sido un minuto como yo, hubiese jugado como hombre, porque juega como niña. Segundo, sería top ten y el huevón es 400 del mundo. Y, además, no viviría hecho mierda como vive, viviría en Montecarlo… Entonces le hubiese convenido ser como yo".

Pero Marcelo Ríos no terminó ahí: "Es como yo digo, me encantaría ser Messi por cinco segundos, me encantaría... Pero él dijo eso y cuando empiece a jugar como hombre yo creo que ahí me puede hacer pelea. Pero hoy en día, como estoy jugando, sería 6-4 y 6-1. Este es cagoncito, en los segundos sets se va a la mierda".

El cruce de palabras entre Ríos y Giraldo comenzó en 2016, cuando el tenista pereirano decidió abandonar la confrontación del cuarto juego de la serie por el repechaje de la Copa Davis entre Colombia y Chile, disputado en Iquique, debido a las malas condiciones del campo de juego. Desde ahí el polémico chileno lo señaló como un "cobarde" y "un tenista de medio pelo".