Todo lo que quiere la novia de Maluma para esta Navidad /

A través de sus redes sociales Natalia Barulich, compartió una imagen junto a su novio, el cantante paisa Maluma, la imagen la acompañó con un lindo mensaje con los deseos que tiene para esta Navidad.

La pareja disfrutará de las estas fechas decembrina juntos, aunque durante el año han estado un poco separados por sus múltiples ocupaciones laborales tomaron la decisión de pasar la navidad en familia.

La modelo y el cantante publicaron en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje sobre sus deseos junto al reguetonero colombiano.

El escrito que traduce “todo lo que quiero en Navidad (All I want for Christmas)” fue acompañado por una fotografía en la que ella es abrazada por su novio y donde ambos aparecen junto a una de sus mascotas.