Sanciones a alcaldes y gobernadores que no tomen medidas contra la pólvora

El Procurador Fernando Carrillo está invitando a denunciar por redes sociales a los alcaldes y gobernadores que no estén actuando contra el uso de la pólvora para proteger a los niños y niñas de accidentes.

“Colombia sigue asistiendo a un espectáculo lamentable. La navidad que es una época de alegría, de unión familiar se está convirtiendo de nuevo en una tragedia para más de 300 personas quemadas por el manejo irresponsable de la pólvora. Hoy queremos, conminar a alcaldes y gobernadores a que controlen el uso de la pólvora”, expresó Carrillo en un video.

Enfatizó sin embargo, que no se trata de una opción, “es una obligación que tienen, eso no es facultativo, no es potestativo de ellos”, por lo que si no actúan habrá consecuencias.

“Vamos a sancionar a alcaldes y gobernadores que hagan respetar la directiva de la Procuraduría General de la Nación en relación con el uso responsable de la pólvora. Denuncien por aquí, por este medio, avísennos y nos encargaremos de aplicar las sanciones a las autoridades locales que no cumplan con esa directiva. No más pólvora, no más niños quemados con pólvora en esta navidad”.