Renunció el director de Medicina Legal Carlos Valdés

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, admitió que cometió un error al señalar que la toalla de Jorge Pizano, el excontroller de la Ruta del Sol II, tenía su sangre y que en ella no había cianuro.

“El error lo cometí yo. He presentado mi renuncia el día de hoy, porque mi trabajo de ocho años en el instituto no tiene por qué verse manchado. A Colombia le entrego un Instituto con alta calidad científica, con unos peritos honestos, es el director el que cometió el error”, dijo.

Valdés renunció después de que fuera revelado el informe pericial del laboratorio de Biología Forense de Medicina Legal, en el que se certificaba científicamente que daba como negativo el resultado de sangre humana.

“Soy el único responsable de haber informado a la opinión pública que la mancha de que trata ese informe era una mancha de sangre humana. Soy el único responsable”, insistió.

Señaló que el laboratorio no tiene nada que ver, que fue él, como director el que no preguntó y que el resultado del informe no pierde validez.

“Cometí el error de nunca preguntar el origen a los laboratorios de nunca preguntar y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano y si había o no allí cianuro. El laboratorio solo respondió si había o no allí cianuro, el laboratorio solo respondió a lo que yo preguntaba”, dijo.

Insistió, “El laboratorio no tenía por qué responder nada de lo que yo no le pregunte por que eso parte de su calidad”.