El adiós de Iván: "Sin ustedes no hubiera sido posible llegar al final"

Iván Mejía ha dado un alto a su reconocida carrera como periodista y se ha despedido de los micrófonos, las pantallas y las plumas, aprovechando el espacio del Pulso del Fútbol, programa insignia y del cual estuvo al frente durante 18 años.

Con el carácter, rigurosidad y precisión que siempre lo caracterizó, Iván dijo adiós a sus oyentes, a quienes agradeció y reconoció tantos años de compañía.

"Para los oyentes: Sin ustedes, esto no hubiera llegado, sin ustedes esto no hubiera sido posible, sin el cariño, el respeto y ese fervor que tienen por El Pulso y por este amigo, Iván Mejía Álvarez, durante todos estos años, no hubiéramos podido llegar al final", precisó.

"Me voy a ir con esta frase porque es lo que pienso hoy por hoy de la vida: Aprendí que los principios dan miedo, que los finales son tristes y que lo importante es el camino que aún queda por recorrer. Permiso, felicidades, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, los quiero mucho", concluyó.

¡Gracias Iván!